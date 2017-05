José Manuel Pozo



Recientemente terminaron en Pamplona, Madrid y Barcelona las conferencias de los catorce equipos de arquitectos latinoamericanos que han protagonizado la V Bienal de Arquitectura Latinoamericana.



La exposición de sus trabajos sigue instalada en Pamplona en el Palacio del Condestable hasta fin de mes, y después se trasladará a las Arquerías del Paseo de la Castellana de Madrid.



Lo visto y oído en las escuelas de arquitectura de esas tres ciudades muestra de una parte la madurez que ha alcanzado esa Bienal, que se ha convertido en un escaparate eficaz para conocer los caminos que está tomando la arquitectura en Latinoamérica, además de un estupendo estímulo para esos arquitectos jóvenes que dan sus primeros pasos en el campo abierto y arriesgado de la arquitectura que no sigue los dictados de lo comercial.



En esta Bienal no se ha visto nada sorprendente, más allá de la existencia de un grupo ya numeroso y extendido de arquitectos capaces de proponer soluciones que introducen signos de esperanza en sus respectivas sociedades.



Se han visto edificios de gran interés y calidad de diseño, que hacen pensar en una pronta recuperación del protagonismo perdido por los arquitectos latinoamericanos en el mundo: lo cual tal vez se deba, a diferencia de Europa, a que ellos siguen necesitando resolver problemas y con pocos medios; y no se pueden permitir recrearse en las formas y el exceso.



Debo reconocer que, por momentos, durante las exposiciones, me venía a la mente el recuerdo de la actitud de nuestros grandes maestros de los cincuenta. De la mano de la construcción como herramienta generadora del espacio y la inteligencia en el uso de los materiales; siempre en limitada paleta, y con cierta penuria tecnológica.



Junto a eso sorprende comprobar el beneficio que se sigue de la falta de presión normativa, que tanto añoramos nosotros; y el efecto saludable de la libertad, que también en la arquitectura es origen de muchos logros sorprendentes.



Es indudable que en muchos casos el clima para el que esos arquitectos construyen es muy favorable, pero no lo es menos que en la arquitectura que construyen muchas veces domina la búsqueda de la belleza sobre la ansiedad por la comodidad y el confort como fin, en una actitud que denota una juventud social de la que deberíamos también sacar lecciones.



Sin perder de vista la vertiente de la arquitectura que podríamos llamar étnica; esa arquitectura que busca la versión más primitiva de la modernidad arquitectónica, intentando ofrecer formas extremadamente esenciales de ella –en presupuesto y materiales–; de modo que sin renunciar a los logros de la modernidad para la resolución de los espacios al servicio de las necesidades sociales, recurre a las modos más elementales y económicos de materializarlos. Pero sin servirse de la estética recurrente de la cabaña.



Como mostró de modo extremo Daniel Moreno (Ecuador) con su recuperación eficaz de los desechos de la arquitectura para resolver problemas puntuales mientras desarrolla simultáneamente estrategias para resolver los problemas de ámbito de aplicación más general o convencional. En lo que coincidieron con él el grupo EDU de Colombia o el SIAA de Brasil.



Sorprendieron menos el buen hacer y las obras de los arquitectos argentinos, porque ya es una realidad la existencia de una generación de jóvenes arquitectos que, sorteando los escollos de una situación económica en crisis sostenida, son capaces de materializar obras de gran frescura y valentía para clientes particulares, que hacen pensar en una gran explosión de arquitectura si la situación social permitiese recuperar el optimismo, y pudiese haber obra de financiación pública.



Entre otros hechos positivos contemplamos la aparición, también en esta edición de la bienal, de proyectos de Chile de cierta escala, más allá de las pequeñas piezas en paisajes espectaculares, a las que ya estamos acostumbrados, y que difícilmente pueden ya sorprendernos. Lo vimos ya en la Bienal de 2017 con las obras de Hevia y Urzúa, y en esta ocasión con Beals&Lyon Arquitectos que mostraron obras de una cierta entidad y protagonismo urbano, que resulta una buena noticia para la arquitectura chilena y de todo el continente.



No dejó de estar presente la sensibilidad brasileña; esta vez a través de las realizaciones museísticas de Rizoma; aun con la duda acerca de su continuidad en el tiempo, por el desplazamiento a Norteamérica de sus integrantes, pero es indudable que Brasil sigue dando frutos maduros.



La Bienal este año tenía como país protagonista a Colombia, que absorbió las conferencias y debates, centrados casi temáticamente en los logros sociales alcanzados en Medellín y Bogotá; sobre todo, por medio de las acciones urbanas y las estrategias sociales: Nada nuevo y desconocido, salvo la constatación interesante de que el tiempo ha vuelto a demostrar que la arquitectura sigue siendo, en manos de las administraciones, una extraordinaria herramienta para el progreso social –con efecto visible en pocas décadas– ; y que la arquitectura que busca el ruido tiene un buen impulso de salida, pero no es útil en las carreras sociales de fondo. Y ahí tenemos la Biblioteca España de Medellín para confirmarlo.