31/05/2017 Gabriele Basilico. Entropía y espacio urbano Beirut, 1991

© Archivio Gabriele Basilico di Giovanna Calvenzi

Dunkerque, 1984

© Archivio Gabriele Basilico di Giovanna Calvenzi

Bilbao, 1993

© Archivio Gabriele Basilico di Giovanna Calvenzi

Milán, 1995

© Archivio Gabriele Basilico di Giovanna Calvenzi

París, 1997

© Archivio Gabriele Basilico di Giovanna Calvenzi

Estambul, 2005

© Archivio Gabriele Basilico di Giovanna Calvenzi

Río de Janeiro, 2011

© Archivio Gabriele Basilico di Giovanna Calvenzi

Gabriele Basilico en San Francisco, 2007

© Archivio Gabriele Basilico di Giovanna Calvenzi

Hasta el 10 de septiembre, se puede visitar en el Museo ICO de Madrid la retrospectiva dedicada a uno de los más importantes retratistas del paisaje urbano de las últimas décadas, el milanés Gabriele Basilico (1944-2013), formado como arquitecto pero fotógrafo de profesión. En el marco del festival PhotoEspaña, la exposición comisariada por Ramón Esparza reúne 185 fotografías. La muestra toma como referencia los textos del artista de Land Art Robert Smithson sobre lo que él denominaba ‘paisaje entrópico’, concepto aplicado aquí para explicar los cambios experimentados en la obra de Basilico, y por los temas en que centró su interés: la ciudad y el paisaje. Entre otras ciudades, Basilico retrató Beirut y Milán, realizando en distintas ocasiones registros exhaustivos del crecimiento y la transformación de sus centros urbanos. Con respecto al paisaje, destaca la participación de Basilico en la Mission DATAR, un vasto proyecto fotográfico desarrollado en la década de 1980 que analiza y documenta el paisaje contemporáneo francés. Su cambio de estilo, desde una mirada romántica a un enfoque más documentalista, se produce en 1997 al presentar junto a Stefano Boeri su proyecto para la Bienal de Arquitectura de Venecia, en el cual se divide el territorio italiano en seis franjas rectangulares fotografiadas por Basilico con una aproximación más topográfica. Fundación Telefónica: Cien años de fotografía Leica Scenes From the 2017 Venice Biennale The Atlantic

