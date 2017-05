(vacía) miércoles, 31 de mayo de 2017 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones 01/06/2017 ‘Future is Now’, inauguración de la Fundación Norman Foster Fundación Norman Foster

Hoy se celebra en el Teatro Real de Madrid el foro ‘Future is Now’, presentado por Manuela Carmena y Norman Foster, en el que participan importantes personalidades del mundo de la economía, la tecnología y las artes, desde el presidente de la mayor empresa mundial de información financiera, Michael Bloomberg, hasta el director de diseño de Apple, Jonathan Ive, pasando por el director del MIT Media Lab, Nicholas Negroponte, arquitectos como Alejandro Aravena, artistas como Olafur Eliasson o Cornelia Parker, y periodistas como Christiane Amanpour.



Norman Foster, Elena Ochoa, Luis Fernández-Galiano y Ricky Burdett forman el patronato de la fundación, dirigida por María Nicanor, y cuyo propósito es la custodia del archivo del arquitecto (compuesto por 74.000 documentos), así como el fomento de la investigación y el desarrollo de proyectos de carácter visionario, como el Droneport, un prototipo de puerto para drones destinado al continente africano. Todas estas actividades tendrán como escenario el palacio proyectado por Joaquín Saldaña para el duque de Plasencia en la calle de Monte Esquinza de Madrid, ampliado con un exquisito pabellón de vidrio y un ingrávido dosel de la escultora Cristina Iglesias, y donde a partir de ahora se podrán admirar no sólo los dibujos y maquetas de Foster, sino también algunas de las mejores piezas de su colección de arte y arquitectura, como las míticas Forme uniche della continuità nello spazio de Boccioni y L'Oiseau dans l'espace de Brancusi, o el no menos mítico coche Voisin de Le Corbusier.