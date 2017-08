(vacía) miércoles, 02 de agosto de 2017 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones 02/08/2017 Cor Vision Plus de Aluminios Cortizo



La corredera



Este sistema incluye el nuevo cierre Security disponible en dos versiones: una con llave para el bloqueo del cierre, y otra sin ella; ambas opciones están diseñadas para permitir la apertura y el cierre del ventanal desde el interior y/o el exterior. Este herraje incorpora puntos de cierre de seta, encasquillados y con regulación de apriete, además de añadir cerraderos regulables en altura mediante calzos. Por otro lado, también se ofrece la posibilidad de incorporar hasta cuatro puntos de cierre por hoja, lo que refuerza la seguridad y estanqueidad del sistema. Con todo ello, se mejoran las prestaciones y se otorga mayor facilidad a la hora de manipularla. El cierre tiene unas dimensiones de 36 mm (largo) x 260 mm (alto) y se integra totalmente en el perfil, en sintonía con el diseño minimalista de la serie. Fundada en 1972 en Padrón (La Coruña) y presente en 31 países, la empresa Cortizo se dedica a la fabricación y distribución de sistemas en aluminio y PVC para la arquitectura. Entre sus últimas novedades se encuentra la corredera Cor Vision Plus La corredera Cor Vision Plus es un sistema con rotura de puente térmico y mínima sección vista de aluminio en el que cobran protagonismo sus hojas de gran tamaño, con dimensiones de hasta 4 metros de ancho o de alto. Su superficie máxima de acristalamiento del 94 por ciento y un nudo central de tan solo 25 mm. Esta serie permite realizar combinaciones de hasta seis hojas y cuenta con una capacidad de acristalamiento máxima de 54 mm que le confiere unas destacadas prestaciones térmicas y acústicas. Presenta sistema de apertura manual (peso máximo por hoja: 400 kg) o motorizado (peso máximo por hoja: 700 kg) con un deslizamiento perfecto gracias a los rodamientos del marco y a la zona de rodadura en la hoja, ambos de acero inoxidable. La accesibilidad se ve favorecida por la posibilidad de embutir los marcos inferiores, superiores y laterales. Además, permite encuentros de hojas en esquina y rincón a 90° sin parteluces. Por su parte, la versión motorizada permite ocultar totalmente la hoja dentro del marco en posición de cierre.Este sistema incluye el nuevo cierre Security disponible en dos versiones: una con llave para el bloqueo del cierre, y otra sin ella; ambas opciones están diseñadas para permitir la apertura y el cierre del ventanal desde el interior y/o el exterior. Este herraje incorpora puntos de cierre de seta, encasquillados y con regulación de apriete, además de añadir cerraderos regulables en altura mediante calzos. Por otro lado, también se ofrece la posibilidad de incorporar hasta cuatro puntos de cierre por hoja, lo que refuerza la seguridad y estanqueidad del sistema. Con todo ello, se mejoran las prestaciones y se otorga mayor facilidad a la hora de manipularla. El cierre tiene unas dimensiones de 36 mm (largo) x 260 mm (alto) y se integra totalmente en el perfil, en sintonía con el diseño minimalista de la serie.

Cortizo