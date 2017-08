(vacía) viernes, 11 de agosto de 2017 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones 14/08/2017 Una utopía editorial



«He intentado escribir el Paraíso», decía Ezra Pound en uno de sus cantares. Una frase que, con ligeras modificaciones, podría haber enunciado Juan Daniel Fullaondo cuando finalizó su labor como director de Nueva Forma, que utilizó como plataforma para compartir su evolucionado Edén intelectual. En una España ansiosa por sentirse parte del mundo, después de la incomunicación y el retraso que se vivieron en las décadas inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, Nueva Forma fue un proyecto innovador que vino a aliviar un panorama editorial todavía dominado por las publicaciones impulsadas por las instituciones.



A pesar de ser la única de las revistas de su época que ha sido objeto de varias revisiones, incluso de una exposición monográfica, faltaba un texto como el que ahora presenta Lucía C. Pérez Moreno, fruto de una rigurosa investigación vertebrada en torno a la figura de Fullaondo y cuatro personajes que constituyeron referencias imprescindibles para la construcción del discurso crítico de la revista. Así, la autora los presenta en estrecha relación con las cuatro narraciones fundamentales que detecta en Nueva Forma: Carlos Flores encarna la visión retrospectiva de la modernidad; Bruno Zevi, el entendimiento de la arquitectura orgánica; Jorge Oteiza, las relaciones de la arquitectura con el arte; y Claude Parent, la mirada internacional.



El discurso gráfico paralelo al texto resulta interesante no sólo por lo que supone de acercamiento al complejo universo que rodeó a la publicación, sino por su organización en tres posiciones diferenciadas dentro de la página, algo que ayuda a comprender su procedencia y relevancia, aunque en ocasiones las dimensiones insuficientes impidan el disfrute de los documentos presentados. Contrario a lo que pueda parecer, este libro no habla sobre revistas, sino sobre la eclosión de una cultura arquitectónica aletargada durante años, y que Nueva Forma supo despertar.



Lucía C. Pérez Moreno

Fullaondo y la revista ‘Nueva Forma’

Fund. Museo Jorge Oteiza, Alzuza, 2015

380 páginas



