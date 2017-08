(vacía) viernes, 11 de agosto de 2017 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones 16/08/2017 Ideologías patrimoniales



Las recientes polémicas sobre la destrucción de la Casa Guzmán o la transformación del Edificio BBVA en Bien de Interés Cultural evidencian algo hasta hace unos años impensable: la aceptación casi unánime de la cultura de la preservación. Más allá de la mitificación que, en muchos casos, se esconden tras los bienintencionados afanes conservacionistas, o del simple hecho de que convertir en monumentos viviendas privadas o complejos financieros probablemente desanimará a futuros clientes a la hora de encargar edificios a arquitectos de renombre, no hay término que concite más consenso que ‘patrimonio’.



Se trata, de hecho, de una palabra que no ha dejado de ampliar su significado: asociada primero al ‘monumento’ por los ideólogos del Renacimiento, hace ya quinientos años; ligada después a la idea, más difusa e ideológica, de ‘autenticidad’, que tiene unos cien años; vinculada, más tarde, con la ‘reversibilidad’ de los teóricos del restauro, hace unos ochenta años; se ha identificado, últimamente, con la noción, extraña donde las haya, de ‘patrimonio inmaterial’, que ya no protege objetos sino ritos al parecer imprescindibles, como la isopolifonía albanesa, la danza de tambores saudí o la cetrería en general.



Como es lógico, esta monumentalización potencial de Todo no deja de plantear dudas conceptuales e ideológicas, y, en relación con la arquitectura, dos libros contribuyen, desde enfoques muy diferentes, a añadir más leña al fuego del debate: Las ruinas de la memoria, de Ignacio González-Varas, y Experimental Preservation, editado por Jorge Otero-Pailos, Erik Langdalen y Thordis Arrhenius.



Denso, conciso y escrito con elegancia, el libro de González-Varas es más previsible por su voluntad compilatoria, pero sabe presentar la idea de ‘patrimonio cultural’ a lo largo de una historia que el autor resume con precisión como el paso del ‘culto moderno al monumento’ (según lo describió Riegl en 1902) al ‘culto hipermodernos a la cultura’ en general. El autor desarrolla este esquema a través de un concienzudo análisis por cuatro grandes temas cuyos ecos resuenan en mayor o menor medida en los debates contemporáneos sobre lo patrimonial: la ideas de identidades históricas y culturales (el autor habla con acierto de la «explosión de identidades»); la crisis del concepto de autenticidad y su sustitución por lo que podríamos llamar la ‘cultura de la réplica’; la influencia de la cultura de masas; y, finalmente, la atracción nostálgica por las ruinas.



Muy distinto a este enfoque moderado y académicamente impecable es el de Experimental Preservation, que es un compendio de conversaciones lideradas por Jorge Otero-Pailos, joven profesor en la Universidad de Columbia y autor de Architecture’s Historical Turn, un notable libro sobre las raíces intelectuales de la posmodernidad en los Estados Unidos (véase Arquitectura Viva 135).



Muestra de lo mejor y algo de lo peor de la academia americana, Experimental Preservation adolece de una incontinencia verbal y conceptual que hace que la lectura de las conversaciones resulte ardua y por momentos cargante. Pero es capaz de suscitar cuestiones de alcance partiendo de la constatación de que los objetos patrimoniales no nos vienen dados, sino que están culturalmente construidos. Analizando algunos ejemplos arquitectónicos y artísticos donde se reta la idea convencional del patrimonio, los autores en conversación tratan cuestiones como la selección sesgada de los objetos monumentalizables, la incapacidad creciente del concepto de monumento para dar cuenta de las nuevas situaciones, o el patrimonio como una oportunidad creativa más allá de la noción de ‘autoría’. Todos ellos implícitos en lo que Otero-Pailos denomina, con tino, ‘Not-me Creations’: las obras que no son mis obras, es decir, aquellas con las que cada vez más tendran que habérselas los arquitectos.



Ignacio González-Varas

Las ruinas de la memoria.

Ideas y conceptos de una (im)posible teoría del patrimonio cultural

Siglo XXI, C.de México, 2014

254 páginas



Jorge Otero-Pailos et al

Experimental Preservation

Lars Müller P.,Zúrich, 2016

192 páginas



Arquitectura Viva 196 Eduardo PrietoLas recientes polémicas sobre la destrucción de la Casa Guzmán o la transformación del Edificio BBVA en Bien de Interés Cultural evidencian algo hasta hace unos años impensable: la aceptación casi unánime de la cultura de la preservación. Más allá de la mitificación que, en muchos casos, se esconden tras los bienintencionados afanes conservacionistas, o del simple hecho de que convertir en monumentos viviendas privadas o complejos financieros probablemente desanimará a futuros clientes a la hora de encargar edificios a arquitectos de renombre, no hay término que concite más consenso que ‘patrimonio’.Se trata, de hecho, de una palabra que no ha dejado de ampliar su significado: asociada primero al ‘monumento’ por los ideólogos del Renacimiento, hace ya quinientos años; ligada después a la idea, más difusa e ideológica, de ‘autenticidad’, que tiene unos cien años; vinculada, más tarde, con la ‘reversibilidad’ de los teóricos del restauro, hace unos ochenta años; se ha identificado, últimamente, con la noción, extraña donde las haya, de ‘patrimonio inmaterial’, que ya no protege objetos sino ritos al parecer imprescindibles, como la isopolifonía albanesa, la danza de tambores saudí o la cetrería en general.Como es lógico, esta monumentalización potencial de Todo no deja de plantear dudas conceptuales e ideológicas, y, en relación con la arquitectura, dos libros contribuyen, desde enfoques muy diferentes, a añadir más leña al fuego del debate: Las ruinas de la memoria, de Ignacio González-Varas, y Experimental Preservation, editado por Jorge Otero-Pailos, Erik Langdalen y Thordis Arrhenius.Denso, conciso y escrito con elegancia, el libro de González-Varas es más previsible por su voluntad compilatoria, pero sabe presentar la idea de ‘patrimonio cultural’ a lo largo de una historia que el autor resume con precisión como el paso del ‘culto moderno al monumento’ (según lo describió Riegl en 1902) al ‘culto hipermodernos a la cultura’ en general. El autor desarrolla este esquema a través de un concienzudo análisis por cuatro grandes temas cuyos ecos resuenan en mayor o menor medida en los debates contemporáneos sobre lo patrimonial: la ideas de identidades históricas y culturales (el autor habla con acierto de la «explosión de identidades»); la crisis del concepto de autenticidad y su sustitución por lo que podríamos llamar la ‘cultura de la réplica’; la influencia de la cultura de masas; y, finalmente, la atracción nostálgica por las ruinas.Muy distinto a este enfoque moderado y académicamente impecable es el de Experimental Preservation, que es un compendio de conversaciones lideradas por Jorge Otero-Pailos, joven profesor en la Universidad de Columbia y autor de Architecture’s Historical Turn, un notable libro sobre las raíces intelectuales de la posmodernidad en los Estados Unidos (véase Arquitectura Viva).Muestra de lo mejor y algo de lo peor de la academia americana, Experimental Preservation adolece de una incontinencia verbal y conceptual que hace que la lectura de las conversaciones resulte ardua y por momentos cargante. Pero es capaz de suscitar cuestiones de alcance partiendo de la constatación de que los objetos patrimoniales no nos vienen dados, sino que están culturalmente construidos. Analizando algunos ejemplos arquitectónicos y artísticos donde se reta la idea convencional del patrimonio, los autores en conversación tratan cuestiones como la selección sesgada de los objetos monumentalizables, la incapacidad creciente del concepto de monumento para dar cuenta de las nuevas situaciones, o el patrimonio como una oportunidad creativa más allá de la noción de ‘autoría’. Todos ellos implícitos en lo que Otero-Pailos denomina, con tino, ‘Not-me Creations’: las obras que no son mis obras, es decir, aquellas con las que cada vez más tendran que habérselas los arquitectos.Ignacio González-VarasSiglo XXI, C.de México, 2014254 páginasJorge Otero-Pailos et alLars Müller P.,Zúrich, 2016192 páginas AV Monografías analiza en cada número un tema relacionado con una ciudad, un país, una tendencia o un arquitecto; incluye artículos de destacados especialistas, y comentarios de obras y proyectos ilustrados en detalle. Se publica en edición bilingüe español-inglés. Arquitectura Viva cubre la actualidad, dando cuenta de las tendencias recientes y organizando los contenidos en secciones: tema de portada, obras y proyectos, arte y cultura, libros, y técnica e innovación. A partir de 2013 se publica mensualmente, en edición bilingüe español-inglés. AV Proyectos es el tercer miembro de la familia AV: una publicación bilingüe dedicada esencialmente a los proyectos (con especial atención a los concursos y detalles constructivos) que hasta ahora se han venido tratando de forma más sucinta en las otras dos revistas.