Pezo von Ellrichshausen, instalación en Hull (Reino Unido)

El estudio de arquitectura chileno Pezo von Ellrichshausen ha colaborado con el artista suizo Felice Varini en la obra 'A Hall for Hull', encargada por el RIBA (Royal Institute of British Architects) para la Trinity Square de Hull, Ciudad de la Cultura del Reino Unido 2017. El proyecto forma parte de ‘Look Up’, un programa de instalaciones temporales situadas en diferentes espacios públicos de la ciudad inglesa hasta el 31 de diciembre.



Como una monumental sala hipóstila, 'A Hall for Hull' consiste en dieciséis columnas de seis metros de altura que generan juegos ópticos basados en perspectivas geométricas. Formando una retícula, los cilindros de acero galvanizado son permeables, y su piel perforada, a modo de celosía, aporta ligereza al conjunto.