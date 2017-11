(vacía) martes, 07 de noviembre de 2017 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones 09/11/2017 Visión panorámica



En el año 2004 el Ayuntamiento de Madrid editaba la Guía del Urbanismo. Madrid siglo XX, coordinada por Ramón López de Lucio, que venía a cubrir una doble ausencia: la reunión comprensiva de los más importantes hitos del urbanismo madrileño del siglo que acababa de terminar; y el análisis desde una perspectiva crítica que combinara la visión académica con la profesional. La Guía de 2004 en cierta manera vino a paliar parcialmente tal ausencia y nos permitió contar con una puerta de acceso sistemático a ese conocimiento disperso del urbanismo de Madrid. No obstante, dicha guía no dejó de ser insatisfactoria en algunos aspectos, desde su deficiente encuadernación hasta lo esquemático y escueto de las reseñas.



La presente Madrid, 1900-2010. Guía de Urbanismo y Diseño Urbano. Urbanism & Urban Design Guide, corrige estos aspectos insatisfactorios. Y, como no puede ser menos tratándose de López de Lucio y sus equipos, los corrige hasta el exceso. Sus dos soberbios tomos vendrán a acompañar al no menos exhaustivo Madrid 1979-1999. La transformación de la ciudad en 20 años de ayuntamientos democráticos con el que en su día el equipo de colaboradores de López de Lucio barrió hasta agotar este periodo.



El primer tomo contiene el relato crítico del largo siglo XX urbanístico de la capital; el segundo repasa un centenar de actuaciones que han conformado la ciudad de Madrid, de la Gran Vía a Madrid-Río, simbólicamente elegidas las fotos de las portadas de cada uno. Cada actuación es meticulosamente redibujada con el mismo código, acompañada de fotos aéreas y documentación histórica, muchas veces de los planos originales y secuencias de imágenes que permiten, además, trazar la evolución de cada lugar. Ello permite aproximar escalas y romper la tradicional estanqueidad entre las escalas del planeamiento y el diseño. Madrid cuenta ahora con una magnífica tarjeta de visita y puerta de entrada.



Ramón López de Lucio et al.

Madrid, 1900-2010. Guía de Urbanismo y Diseño Urbano

Ayuntamiento de Madrid, 2016

668 páginas



