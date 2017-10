(vacía) viernes, 27 de octubre de 2017 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones 27/10/2017 Rosenbaum + Aleph Zero, aldea infantil en Formoso do Araguaia (Brasil) Fotos: Leonardo Finotti

Construida por iniciativa de la Fundación Bradesco en 1973 y situada en la zona rural de Formoso de Araguaia, en una de las regiones centrales de Brasil, la Fazenda Canuanã es un pequeño grupo de edificios que funciona como escuela-internado. Dentro de este contexto, los estudios brasileños Rosenbaum y Aleph Zero son invitados a proyectar dos residencias para 540 alumnos.



A partir de la utilización de técnicas vernáculas y la intención de generar un sentimiento de hogar y pertenencia en los residentes, se levantan dos construcciones idénticas, una para niños y otra para niñas, al norte y al sur del conjunto edificatorio, mejorando la lectura espacial y funcional.



La arquitectura de estos dos extensos pabellones está configurada por una cubierta a un agua, una densa malla de pilares de madera laminada, un atrio central que sirve de acceso y dos jardines cuadrados rodeados por bloques independientes de muros de adobe. Las piezas rectangulares albergan en la planta baja los 45 dormitorios, con 6 niños en cada habitación, y sobre ellos se sitúan espacios comunitarios, diseñados junto a los estudiantes, a través de un proceso participativo basado en el proyecto A gente Transforma. AV Monografías analiza en cada número un tema relacionado con una ciudad, un país, una tendencia o un arquitecto; incluye artículos de destacados especialistas, y comentarios de obras y proyectos ilustrados en detalle. Se publica en edición bilingüe español-inglés. Arquitectura Viva cubre la actualidad, dando cuenta de las tendencias recientes y organizando los contenidos en secciones: tema de portada, obras y proyectos, arte y cultura, libros, y técnica e innovación. A partir de 2013 se publica mensualmente, en edición bilingüe español-inglés. AV Proyectos es el tercer miembro de la familia AV: una publicación bilingüe dedicada esencialmente a los proyectos (con especial atención a los concursos y detalles constructivos) que hasta ahora se han venido tratando de forma más sucinta en las otras dos revistas.