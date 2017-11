(vacía) lunes, 06 de noviembre de 2017 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones 06/11/2017 ‘ImagenSubliminal. Escenarios de Arquitectura Española’ Foster +Partners - Torre Cepsa; Rubio & Álvarez - Sala Torre PWC; Pei Cobb Freed & Partners - Torre Espacio; Pelli Clarke Pelli - Torre de Cristal. Madrid, 2008

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Rafael de La-Hoz, Distrito Ciudad Telefónica. Madrid, 2007

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Francisco Mangado, Auditorio de Ávila. Ávila, 2009

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Enrique Krahe,Teatro de Zafra. Badajoz, 2009

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

AMP Arquitectos, Instituto Orotava. La Orotava, 2004

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

HFE Arquitectos, Facultad de Biología Celular y Genética, UAH. Madrid, 2013

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Carlos Arroyo, Academie MWD. Dilbeek, Bélgica, 2013

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Arquitectos ZonE, Pasarela Mirador sobre las Minas de Rioseco. Riosa, 2016

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Gabriel Ruiz Cabrero, Juan M. Sánchez La Chica, Adolfo de la Torre Prieto: Acceso a Cúpulas de la Catedral de Málaga. Málaga, 2014

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Linazasoro & Sánchez, Escuelas Pías. Madrid, 2011

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Olalquiaga Arquitectos, Edificio de VPP. Madrid, 2013

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

FRPO, MO House. Madrid, 2013

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Andrés Jaque, Never Never Land. Ibiza, 2013

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Rueda Pizarro,64 Viviendas VPP EMVS. Madrid, 2010

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Mi5 Arquitectos, PKMN: Plaza del Mercado. Teruel, 2012

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Langarita Navarro Arquitectos, Medialab-Prado. Madrid, 2008

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Garciagerman Arquitectos, Desert City. San Sebastián de los Reyes, 2017

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Garciagerman Arquitectos, Puerto Chico Plaza & Market. Santander, 2016

© ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Hasta el 16 de noviembre, la Sala de exposiciones de la Embajada de España en Japón, situada en el barrio tokiota de Roppongi, acoge una exposición dedicada al trabajo del equipo de fotógrafos y arquitectos ImagenSubliminal, formado por Miguel de Guzmán y Rocío Romero. Comisariada por Jacobo García-Germán, la muestra ofrece una selección de fotografías, realizadas entre los años 2003 y 2017, como ejemplos de su precisión técnica e impecable ejecución, así como de su particular mirada sobre la arquitectura española, realizada tanto por firmas prestigiosas como por estudios emergentes, obras de gran envergadura o de pequeña escala. AV Monografías analiza en cada número un tema relacionado con una ciudad, un país, una tendencia o un arquitecto; incluye artículos de destacados especialistas, y comentarios de obras y proyectos ilustrados en detalle. Se publica en edición bilingüe español-inglés. Arquitectura Viva cubre la actualidad, dando cuenta de las tendencias recientes y organizando los contenidos en secciones: tema de portada, obras y proyectos, arte y cultura, libros, y técnica e innovación. A partir de 2013 se publica mensualmente, en edición bilingüe español-inglés. AV Proyectos es el tercer miembro de la familia AV: una publicación bilingüe dedicada esencialmente a los proyectos (con especial atención a los concursos y detalles constructivos) que hasta ahora se han venido tratando de forma más sucinta en las otras dos revistas.