07/11/2017 dRMM, Muelle de Hastings (Inglaterra) © James Robertshaw

© Alex de Rijke

© Alex de Rijke

© Alex de Rijke

© Francesco Montaguti

© James Robertshaw

© Alex de Rijke

© Alex de Rijke

© Alex de Rijke

El Royal Institute of British Architects (RIBA) ha distinguido recientemente con el Premio Stirling al muelle de Hastings, obra del estudio londinense dRMM, dirigido por Alex de Rijke, Philip Marsh y Sadie Morgan. Construido en 1872 en la ciudad inglesa situada en la costa este de Sussex y con vistas al canal de la Mancha, el muelle fue muy popular por sus actos musicales, sin embargo, en los últimos años, había sido muy descuidado hasta que se cerró en 2008 tras los daños producidos por una tormenta, y en 2010 fue destruido por un incendio.



El RIBA aprovechó esta situación y organizó un concurso internacional para reconstruir el muelle. Los británicos dRMM se alzaron con la victoria con un proyecto que propone restaurar y fortalecer el hierro estructural del siglo XIX escondido bajo la cubierta, transformar en una cafetería acristalada de planta libre una de las dos construcciones existentes, crear un nuevo edificio en el centro del muelle cuya cubierta ofrece vistas tanto del canal como de la costa, y convertir la plataforma en un espacio flexible y sin interrupciones para conciertos de gran escala, mercados y reuniones públicas. Los arquitectos utilizan madera en todo el proyecto, mucha de ella recuperada del proyecto original, lo que aporta también empleo local en la construcción de mobiliario urbano. Hastings pier by dRMM Architects wins the Stirling Prize The Guardian / Oliver Wainwright

