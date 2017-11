OMA remodela un edificio de oficinas en La Haya (Países Bajos)

Este proyecto de la firma de Rem Koolhaas, OMA, liderado por Ellen van Loon, consiste en la reestructuración de un edificio de oficinas gubernamentales en La Haya, en Rijnstraat 8, desarrollada en colaboración con el arquitecto de la construcción original, Jan Hoogstad, finalizada en la década de 1990. La transformación de Rijnstraat 8 es la primera implementación a gran escala de la nueva estrategia del gobierno holandés que tiene como objetivo reducir sus bienes inmuebles en propiedad. La intervención genera áreas de trabajo más flexibles que requieren menos espacio, mejorando la visibilidad entre los departamentos organizados jerárquicamente. Los nuevos elementos estructurales añadidos a los muros exteriores permitieron quitar y agregar niveles, crear nuevas rutas de circulación y convertir uno de los atrios existentes en más espacio para oficinas. Envuelto con una nueva piel vidriada, el edificio alberga una plaza pública cubierta. En cuanto a su componente sostenible, entre las varias estrategias empleadas, se minimizó el uso de nuevos materiales reutilizando casi el cien por cien de la parte demolida del edificio original. MVRDV construirá la Torre Sax en Rotterdam (Países Bajos) Qatar National Library by OMA opens with over one million books The Peninsula Qatar