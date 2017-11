22/11/2017 Ganadores del concurso Museum of the Ancient Nile Primer premio: Diego Botella, Álvaro Jiménez, Yacme Mangrané y Omar Páez, Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (España)

Segundo Premio: Dennis Cahya Indra, Rama Dwiwahyu, Najda Djuhara y Ahmad Zabel , Parahyangan Catholic University (Indonesia)

Tercer premio: Daniel Carvalho, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (Portugal)

Mención honorífica: Juan Lobera, Juan Muñoz y Luis Valdemoro, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (España)

Mención honorífica: Pablo Laguna y Antonio Merino, Universidad de Granada (España)

Mención honorífica: Milena Jaramillo y Daniel Felipe Osorio, Universidad San Buenaventura (Colombia)

Mención honorífica: Merad Alimohammadi, Milad Salehivasegh y Amir Haghshenas, Islamic Azad, University of Tehran (Irán)

Mención honorífica: Erly Aquise, Víctor del Carpio, Estefania Cristina Estofanero Flores and Jose Paredes, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú)

Organizado por Arquideas, Museum of the Ancient Nile (MoAN) Egipto, un concurso internacional para estudiantes de arquitectura y recién licenciados, recibió 264 propuestas procedentes de 44 países. La competición consiste en plantear un museo que sumerja al visitante en el Antiguo Nilo y cuya experiencia permita entender la proliferación de la civilización egipcia. El jurado —entre cuyos miembros estaban Xander Vermeulen, Ione Ruete, Marisa Santamaría, Pilar Calderón y Silvia Perea— ha distinguido con el primer premio a Diego Botella, Álvaro Jiménez, Omar Páez y Yacme Mangrané de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza; con el segundo premio, a Najda Djuhara, Dennis Cahya Indra, Rama Dwiwahyu y Ahmad Zabel de la Parahyangan Catholic University (Indonesia); y con el tercero, a Daniel Carvalho de la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (Portugal). Además, se han concedido menciones de honor a cinco proyectos realizados por: Juan Lobera, Juan Muñoz y Luis Valdemoro de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; Pablo Laguna y Antonio Merino de la Universidad de Granada; Milena Jaramillo y Daniel Felipe Osorio de la Universidad San Buenaventura (Colombia); Merad Alimohammadi, Milad Salehivasegh y Amir Haghshenas de la Islamic Azad University of Tehran (Iran) y Erly Aquise, Víctor del Carpio, Estefania Cristina Estofanero Flores and Jose Paredes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú). Ganadores del concurso Canyon View Accomodation Arizona

AV Monografías analiza en cada número un tema relacionado con una ciudad, un país, una tendencia o un arquitecto; incluye artículos de destacados especialistas, y comentarios de obras y proyectos ilustrados en detalle. Se publica en edición bilingüe español-inglés. Arquitectura Viva cubre la actualidad, dando cuenta de las tendencias recientes y organizando los contenidos en secciones: tema de portada, obras y proyectos, arte y cultura, libros, y técnica e innovación. A partir de 2013 se publica mensualmente, en edición bilingüe español-inglés. AV Proyectos es el tercer miembro de la familia AV: una publicación bilingüe dedicada esencialmente a los proyectos (con especial atención a los concursos y detalles constructivos) que hasta ahora se han venido tratando de forma más sucinta en las otras dos revistas.