Diller Scofidio + Renfro, Parque Zaryadye en Moscú (Rusia)

Junto al río Moscova y a un minuto del Kremlin y la Plaza Roja, el vacío urbano de Zaryadye, de más de 50.000 metros cuadrados, unía la zona turística con el distrito empresarial de Kitay-Gorod. Esta área de historia agitada, antaño habitada, fue destruida a raíz de los planes de reconstrucción de Stalin para alojar la torre Eighth Sister, que no llegó a materializarse. Desde entonces se sucedieron diversas propuestas de reforma: en 1967 se levantó el hotel Rossiya —el más grande del mundo—, destruido en 2006, y en enero de 2012 la alcaldía puso en marcha un concurso internacional para construir el primer parque público del país desde 1957, en el que resultaron ganadores los neoyorquinos Diller Scofidio + Renfro, en colaboración con Hargreaves Associates y Citymakers.



Recientemente inaugurado después de cuatro años de construcción, el ambicioso parque incluye una serie de edificios curvilíneos que albergan restaurantes, espacios expositivos y una sala filarmónica, así como miradores desde donde disfrutar de las vistas del entorno. Basado en el concepto de wild urbanism, que integra en paisajes híbridos lo construido y lo natural, el parque reúne cuatro tipos de biomas rusos organizados en terrazas de noreste a suroeste: la tundra, la estepa, el bosque y el humedal. Diller Scofidio + Renfro, nuevo BAMPFA de Berkeley (California) Diller Scofidio + Renfro to design the new London concert hall The Guardian