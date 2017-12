(vacía) lunes, 11 de diciembre de 2017 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones 11/12/2017 Arquitectos de la ETSAM en cinco equipos premiados con los LafargeHolcim 2017 Acknowledgement prize 2017_Latin America

© Paula Montoya y Javier Alonso junto a su equipo: Juan Escudero, Marta Peña y Ester Corral

Gold Award ex aequo 2017_ Europe

© TETRA Architecten: Ana Castillo, Lieven de Groote, Jan Terwecoren, Annekatrien Verdickt

Acknowledgement prize 2017_Europe

© AGi architects: Joaquín Pérez-Goicoechea

Bronze Award 2017_Middle East Africa

© CatalyticAction: Joana Dabaj, Riccardo Conti, Matteo Zerbi, Elena Brunete and Ronan Glynn

Acknowledgement prize 2017_ Latin America

© Adèle Naudé Santos y Débora Mesa Molina, both of MIT

Cinco equipos que cuentan con arquitectos formados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid han sido premiados en los LafargeHolcim Awards 2017 considerados los más importantes del mundo en materia de construcción sostenible.



En la región de Latinoamérica, el equipo de Paula Montoya, compuesto por Javier Alonso, Juan Escudero, Marta Peña y Ester Corral, todos ellos también antiguos alumnos de la misma universidad madrileña, ha obtenido una mención con una propuesta para un prototipo de hospital quirúrgico temporal en entornos rurales que se plantea como un híbrido entre la prefabricación y la construcción local en Nicaragua.



Ana Castillo, junto a sus compañeros del estudio belga TETRA architecten, han sido los vencedores de la región Europa con una estructura para la colecta de residuos adaptable a condiciones futuras e insertada en el tejido urbano en Bruselas. Dentro de este mismo continente, una intervención paisajística ecológica para la reconversión de las ruinas arqueológicas Gallego-romanas situadas en Pontevedra de AGi Architects, estudio fundado por Joaquín Pérez-Goicoechea, ha sido premiada con otra mención.



Las otras dos arquitectas procedentes de la escuela de la capital madrileña, Elena Brunete y Débora Mesa, han participado como colaboradoras en sus respectivos equipos, CatalyticAction y el MIT. La primera ha sido galardonada con el Bronce en la región Oriente Medio África con un inteligente proyecto para reusar el pabellón de 'Save the children' de la Exposición de Milán 2015 como escuela en el campo de refugiados de El Marj en el Líbano. Y por último, un barrio que consigue integrar la vivienda y el trabajo dotando a la comunidad de posibilidades económicas en Colombia ha conseguido una mención latinoamericana para la segunda. Regional LafargeHolcim Awards 2017