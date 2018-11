14/11/2018 Sanjay Puri Architects, student residence in Mathura (India) Photos: Dinesh Mehta

El campus de la universidad privada de Ganeshi Lal Agrawal en Mathura —ciudad del estado indio de Uttar Pradesh situada a 150 kilómetros al sur de Nueva Delhi— incluye la residencia estudiantil proyectada por el estudio de Bombay dirigido por Sanjay Puri. Con 800 habitaciones, los cinco volúmenes de cuatro alturas se relacionan entre sí de forma orgánica, serpenteando de manera que se garantiza la iluminación natural y la ventilación cruzada. Comunicadas con un pasillo central, las habitaciones cuentan con un pequeño mirador en forma de cuña orientado a las zonas ajardinadas. Identificados mediante códigos de color, los bloques se unen en sus extremos para recoger los usos más públicos como la cafetería, las salas de estar, la recepción y el gimnasio. En cuanto a la eficiencia energética, se incorporan paneles solares en la cubierta y sistemas de recolección de aguas pluviales que apoyan los sistemas naturales de climatización. Anupama Kundoo, Shah Houses in Auroville (India)

