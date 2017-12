‘Frank Gehry & The LA Art Scene’ en La Caja Negra

Frank Gehry: Bodegas Marqués de Riscal

Frank Gehry: Museo Guggenheim Bilbao

Robert Rauschenberg: Next Room (2000)

Claes Oldenburg: Butt for Grant (1990)

Ed Ruscha: Petro Plots: Hollywood/Vine (2001)



Hasta el 9 de febrero, la galería madrileña La Caja Negra acoge la exposición ‘Frank Gehry & The LA Art Scene’. En ella se muestra la influencia en la obra de Frank Gehry (Toronto, 1929) de artistas como Jasper Johns, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha y Richard Serra, con los que compartió escenario creativo en California durante la década de 1960. Su influencia sobre el trabajo de Gehry se demuestra en su proceso de diseño y en el resultado final de sus obras, cercanas al mundo de la escultura. La exposición cuenta con un conjunto de litografías de Gehry y, como contexto, una sala con piezas de los artistas de su entorno en Los Ángeles. Frank Gehry’s Vast Archive Joins the Getty’s Collection The New York Times Lake Verea en La Caja Negra