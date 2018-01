(empty) Wednesday, January 03, 2018 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 03/01/2018 Tur, Delgado y Cortizo: reordenación urbana del HUCA Senda cultural

La propuesta HUCAMP firmada por los madrileños Juan Tur y Alexandra Delgado, junto al ovetense Daniel Cortizo, ha ganado el concurso internacional de ideas para recuperar el área abandonada del viejo HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) en el Cristo-Buenavista de Oviedo.



El plan prevé desarrollar un campus universitario en la zona, así como una gran mancha verde y varios equipamientos tanto de uso público como residencial. Con un presupuesto de 12 millones de euros, los 400.000 metros cuadrados se han configurado como un espacio de carácter peatonal alrededor de La Campa de Todos, una gran área verde pública que organiza en torno a ella los diferentes usos, compatibilizando las nuevas edificaciones con la reconversión de otras existentes de singular valor arquitectónico.



Un nuevo distrito vivo y dinámico dedicado a la innovación, que pretende ser un referente en cuanto al fomento de intercambio social y de conocimiento y que apuesta por el valor del patrimonio arquitectónico, artístico y natural.