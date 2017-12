21/12/2017 Sergio Sebastián Franco, The Bells in Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Photos: Irene Ruiz

Sergio Sebastián Franco, con estudio en Zaragoza, se ha inspirado en las campanas del Monasterio de Sant Cugat del Vallés para diseñar unas piezas de iluminación temporales, que producen diferentes efectos combinando refracciones, sombras y transparencias. Con casi 6 metros de altura, las estructuras metálicas están apoyadas sobre patas inclinadas. El espacio generado entre ellas envuelve a los visitantes, ofreciéndoles tanto de día como de noche juegos de luces en sus distintos modelos, desde el Xilófono al Caleidoscopio, pasando por una reinterpretación del rosetón de la iglesia. ‘Reflejos’ en el Pabellón de Barcelona

