09/01/2018 Ipiña + Nieto, remodelación de la Embajada de Brasil en Santiago de Chile + Zoom El estudio de Tadea de Ipiña y Jorge Nieto, con oficinas en Madrid y Santiago de Chile, ha sido el encargado junto con la oficina local Ossa Arquitectura de rehabilitar la Embajada brasileña en la capital de Chile, que desde 1941 ocupa el Palacio de Errázuriz, construido a finales del siglo XIX. Después de numerosas intervenciones, el proyecto busca devolver la jerarquía perdida en la importancia de cada edificio. Dada la necesidad de añadir nuevos volúmenes, una piel de madera de pino confiere homogeneidad al conjunto, mientras su permeabilidad visual permite disfrutar del jardín romántico. Este elemento conector busca trazar un límite que independice de manera clara el carácter público de las oficinas diplomáticas del privado de la residencia del Embajador, el Palacio de la Cancillería. Además, esta celosía genera espacios intermedios que actúan de forma pasiva en el acondicionamiento climático del interior. Cristián Izquierdo, house in Morrillos (Chile)

