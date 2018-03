(empty) Wednesday, March 14, 2018 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 13/03/2018 Anunciado el ganador del Renzo Piano World Tour 2018 Ricardo Fernández González ha ganado el concurso para dar la vuelta al mundo visitando obras de Renzo Piano. Además, como posible sustituta ha sido seleccionada Claudia Salvarani Díez.



La convocatoria estaba dirigida a los arquitectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), titulados durante el curso 2016-2017. La persona premiada, que viajará con otros dos ganadores de Italia y Grecia, dará una vuelta al mundo en 40 días (20 junio-30 julio) en un recorrido por la arquitectura de Renzo Piano. Cada día, tendrá la tarea de dar cuenta del viaje a través de las redes, produciendo un croquis, un pensamiento y una fotografía, además de reunir la documentación necesaria para realizar un vídeo.