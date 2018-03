15/03/2018 Enrique Llatas, donation of models with Fundación Marte (Peru) Navidad 2015

© Yamil Álvarez

Navidad 2015

© Yamil Álvarez

Navidad 2015

© Yamil Álvarez

Navidad 2016

© Enrique Llatas

Navidad 2016

© Enrique Llatas

Navidad 2016

© Enrique Llatas

Navidad 2016

© Enrique Llatas

Navidad 2017_ Huaral

© Ximena Garces

Navidad 2017_ Huaral

© Ximena Garces

Navidad 2017_ Huaral

© Ximena Garces

Navidad 2017_ Puruchuco

© Ximena Garces

Navidad 2017_ Puruchuco

© Ximena Garces

Navidad 2017_ Puruchuco

© Ximena Garces

Navidad 2017_ Puruchuco

© Ximena Garces

Navidad 2017_ Puruchuco

© Ximena Garces

Día Cultura Afroperuano

© Elias Díaz

Día Cultura Afroperuano

© Elias Díaz

Día Cultura Afroperuano

© Elias Díaz

Enrique Llatas, creador de la oficina de arquitectura Llatas y docente en la UPC en Perú, ha constituido la organización sin ánimo de lucro Fundación Marte. La meta del proyecto es dar una segunda vida a las maquetas que se desechan tras cumplir su labor en el campo académico, regalándolas a niños en situaciones vulnerables que gracias a su imaginación y capacidad creativa las reinterpretan y las transforman en juegos, pistas de carreras, casitas de muñecas o castillos para sus héroes.



Este camino se inició en 2015 con la donación en una campaña navideña de treinta maquetas a un asentamiento humano ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo en Lima. Al año siguiente, tras el éxito de esta primera intervención social con fines educativos se planteó como trabajo académico dentro de la cátedra de proyectos el desarrollo de refugios de cartón, los cuales fueron legados para el evento del día de la cultura afroperuana con el objetivo de que los niños interactuasen con ellos y los construyesen.



En las campañas navideñas de 2016 y 2017, el número de maquetas donadas fue aumentando con el apoyo de diversas universidades, estudiantes y arquitectos, hasta alcanzar las setecientas, en los actos organizados por la ONG Comunidad Latinoamericana del espectro Autismo, la ONG Native of Peru y CCAPAC.

