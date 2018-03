09/03/2018 ‘La geometría en la Naturaleza. El número áureo phi’ Hasta el 31 de marzo, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid acoge la exposición ‘La geometría en la Naturaleza. El número áureo phi’, que muestra obras del arquitecto y profesor de geometría de origen venezolano Rafael Araujo. La zoología, las matemáticas y el arte están presentes en sus representaciones de hipotéticos vuelos de mariposas y complejas formas de gasterópodos, las cuales se exhiben junto a las colecciones que el propio museo posee de las especies retratadas en sus pinturas. Los minuciosos estudios geométricos de Araujo están basados en la proporción áurea, las series de Fibonacci o las espirales logarítmicas. Ricardo Aroca’s meetings

