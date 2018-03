21/03/2018 OFIS, casa en el desierto de Gorafe (Granada) Photos: Gonzalo Botet

El estudio esloveno OFIS —liderado por Rok Oman y Spela Videcnik— diseñó este pabellón vidriado en colaboración con expertos del fabricante Guardian Glass. El objetivo era demostrar la alta capacidad aislante del vidrio Guardian SunGuard, que con un tratamiento protector filtra la radiación solar, evita el sobrecalentamiento y asegura la confortabilidad interior. El desafío térmico se une al estructural con paneles de vidrio con triple capa que resisten fuertes vientos. Revestida con paneles espejados que reflejan el entorno, la cubierta de madera incorpora cortinas suspendidas y se extiende para generar sombra más allá de las paredes vidriadas que permiten disfrutar de las espectaculares vistas. Con 20 metros cuadrado, el alojamiento turístico está organizado en tres brazos que albergan de manera independiente la sala de estar, el dormitorio y una zona con jacuzzi. Un núcleo central complementa cada estancia con un inodoro, armarios para la habitación y una cocina pegada a la sala de estar. La vivienda incluye además paneles solares fotovoltaicos y un sistema de filtrado de agua. OFIS: Basket Residences for Students in Paris OFIS builds stadium for F.C. Bate Borisov (Belarus)

