14/03/2018 Light house by Alfonso Cendron in the Po Valley (Italy)

Con una superficie de 250 metros cuadrados, esta vivienda unifamiliar con forma de paralelepípedo regular está situada en un entorno rural dentro del área más oriental de la llanura Padana, en la región del Véneto. El arquitecto italiano Alfonso Cendron proyecta esta casa como un volumen simple y sólido de planta cuadrada. Al sur, el salón se fusiona mediante un generoso pórtico con el césped de un jardín rodeado de bambús, un seto de jazmines y una línea de cerezos que flanquean la carretera de acceso. Al norte, las habitaciones se inundan de luz natural a través de grandes ventanales. En el corazón del volumen, un patio de luces ilumina los espacios interiores, como el estudio y las habitaciones de servicio, de modo que en invierno mantiene el calor y en verano refrigera la vivienda debido al efecto chimenea. Sutiles cambios de nivel armonizan la topografía existente del terreno, al tiempo que las jerarquías de las habitaciones se expresan según la altura de los techos. En la construcción se priorizan los materiales naturales como la estructura de madera con paneles X-lam o revestimientos externos en corcho. Por último, para conseguir la eficiencia física, mecánica y eléctrica se utilizan paneles fotovoltaicos, una planta de energía geotérmica vertical y sistemas de recirculación y filtrado tanto de agua como de aire para la ventilación y el riego respectivamente.