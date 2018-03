22/03/2018 Luca Girardini: What´s Wrong With My Villa? Photos: Luca Girardini

Durante la década de 1960 y hasta los últimos tiempos, las afueras de Venecia han sido testigo de la transformación radical de su arquitectura rural. El fotógrafo italiano Luca Girardini resume este proceso en su serie What´s Wrong With My Villa?, donde muestra cómo edificios de toda índole y condición recurren a elementos de la arquitectura palladiana de forma anecdótica e incluso nostálgica. En un intento desesperado de recuperar la solemnidad de las villas palladianas, naves, almacenes e incluso supermercados se construyeron siguiendo reglas de composición descontrolada y superposición de ornamentos clásicos que, lejos de alcanzar la grandiosidad del siglo XVI, caricaturizan a una sociedad anclada en el pasado. Transgressive Palladio. Eisenman and the Virtual Villa Luis Fernández-Galiano

