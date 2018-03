(empty) Wednesday, March 21, 2018 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 21/03/2018 Pabellón ( ) en Ciudad de México + Zoom El equipo formado por colectivo seis, Kababie Arquitectos, taller paralelo y Michan Architecture ha levantado este pabellón efímero en el casco histórico de Ciudad de México, en el parque público de la Alameda Central. Con motivo del festival de arquitectura y ciudad Mextrópoli 2018, celebrado en la capital mexicana entre el 17 y el 20 de marzo, se realiza esta construcción de ladrillo cuya forma de cráter evoca la destrucción causada por los sismos sufridos en el país en septiembre de 2017. El pabellón ( ) toma dos paréntesis en su nombre para sugerir la idea de vacío y de pérdida, su concavidad encerrada en cuatro muros y sin techumbre envuelve al visitante. Al finalizar el evento, los tabiques serán donados para la reconstrucción de casas afectadas en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.