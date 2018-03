(empty) Thursday, March 22, 2018 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 23/03/2018 Archivo Paco Gómez. El instante poético y la imagen arquitectónica Edificio Centro. Madrid, 1968. Arquitectos: Genaro Alas y Pedro Casariego

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Casa en Somosaguas, Madrid,1962. Arquitecto: José Luis Sanz-Magallón

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Madrid, 1973

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Francisco Gómez durante la realización de un reportaje en el Centro de Restauraciones Artísticas. Madrid, 1970

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Vivienda unifamiliar. Somosaguas, Madrid, 1959. Arquitecto: Javier Carvajal

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Tranvía en el paseo de Extremadura. Madrid, 1959

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Fachada en el paseo de la Habana, 1974

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Medianería con antenas de televisión, Prolongación de la calle General Mola, Madrid, 1959

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Edificio del diario Arriba, Madrid, 1963. Arquitecto: Francisco de Asís Cabrero

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Pared plaza de los Carros, 1981

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Alrededores de la Avenida de América. Madrid, 1961

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Cine Barceló, Madrid, 1978. Arquitecto: Luis Gutiérrez Soto

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Barrio de la Concepción, Madrid, 1966

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Laboratorios ITT de Standard Eléctrica, Madrid, 1972. Arq. Felipe García Escudero Torroba y Ramón Vázquez Molezún

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Fábrica de embutidos Postigo, Segovia, 1966. Arquitectos: Francisco de Inza y Heliodoro Dols

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Casa Sindical, Madrid, 1974. Arquitectos: Francisco de Asís y Rafel Aburto

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Madrid

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Casa negra, 1961

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Centro de Restauraciones Artísticas. Madrid, 1970. Arquitectos: Fernando Higueras y Antonio Miró

© Archivo Paco Gómez / Fundación Foto Colectania

Hasta el 17 de junio, la Fundación Foto Colectania de Barcelona acoge la exposición 'Archivo Paco Gómez. El instante poético y la imagen arquitectónica', comisariada por Alberto Martín. La muestra recorre cuatro décadas de la trayectoria profesional del fotógrafo Francisco Gómez (Pamplona, 1918– Madrid, 1998) a través de más de 150 imágenes y otros materiales, como revistas y publicaciones, que se centran en su producción 'poética' de fotografía arquitectónica. Debido a su colaboración entre 1959 y 1974 con la revista Arquitectura, publicada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y a su interés por la incipiente práctica documental urbana, el fotógrafo navarro capturó con su cámara una época fundamental de la creación arquitectónica española. Supo retratar el crecimiento de los barrios periféricos de Madrid con instantáneas expresivas basadas en juegos de luces y sombras, quiebros de esquinas, tapias y escaleras, la abstracción de muros y medianeras, y perspectivas insólitas. Su obra se sitúa así en un territorio equidistante entre el realismo y la abstracción, entre la fotografía subjetiva y el neorrealismo característico de su época. Paco Gómez, definitivo El Cultural / Elena Vozmediano