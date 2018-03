23/03/2018 SANAA, Ciudad de la Cultura de Tsuruoka (Japón)

+ Zoom FPhotos: SANAA El estudio tokiota SANAA, liderado por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, ha completado la construcción de este edificio en Tsuruoka, una pequeña urbe de la prefectura japonesa de Yamagata. En el lugar que ocupaba el antiguo centro cultural, las nuevas instalaciones buscan integrarse en el entorno de casas de madera del casco histórico que lo rodea. Por ello, la fragmentación de la cubierta consigue reducir el impacto visual del gran volumen y los diversos cuerpos interconectados decrecen en tamaño a medida que se aproximan al perímetro. El elemento principal del proyecto es una gran sala de conciertos que consta de un escenario central rodeado por asientos dispuestos a distintas alturas. Los espacios públicos contiguos a este auditorio, como la mayoría de los volúmenes del complejo, se han diseñado atendiendo a la flexibilidad de uso. True Illusions Luis Fernández-Galiano

