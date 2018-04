12/04/2018 Emilio Tuñón, sede de la Escuela de Arquitectura y Edificación de la UPCT La propuesta de la firma madrileña de Emilio Tuñón ha recibido el primer premio en el concurso internacional para ampliar la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación en el campus Alfonso XIII de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Imponiéndose a los otros sesenta presentados a la convocatoria, el proyecto ganador separa el programa en tres grandes bloques diferenciados: el edificio existente destinado a servicios administrativos y despachos que será rehabilitado; la biblioteca de nueva construcción proyectada en la parte posterior de la edificación existente; y el edificio de nueva planta que acogerá las aulas, talleres y laboratorios y se dispone junto a la plaza del campus. Con tres alturas, esta última estructura de hormigón prefabricado y cerramientos de vidrio crea un espacio público en la cubierta superior, proporcionando una plaza en altura para albergar eventos y usos complementarios del programa específico del aulario. Con la premisa de generar espacios abiertos y flexibles que fomenten la participación entre alumnos y profesorado, la estructura en bandejas horizontales usa en su favor las condiciones climáticas favorables de la ciudad murciana para dejar abiertas al exterior unas galerías perimetrales. Time Builds Too Emilio Tuñón Emilio Tuñón, International Spanish Architecture Award 2017

