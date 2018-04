23/04/2018 Dominique Perrault. La Biblioteca Nacional de Francia Suelo de jardín, collage de papel y madera, plexiglás, fotocopia y pastel, 1991

© Dominique Perrault Architecte_adagp

Perspectiva de la sala de investigación, 1990

© Didier Ghislain_Dominique Perrault Architecte_adagp

Perspectiva del jardín en tinta, 1990

© Dominique Perrault Architecte_adagp

Sección esquemática

© Dominique Perrault Architecte_adagp

Panel del concurso, 1989

© Dominique Perrault Architecte_adagp

Vista de la biblioteca hacia el oeste

© Georges Fessy_Dominique Perrault Architecte_adagp

2018

© Dominique Perrault Architecte_adagp

Interior, 1997

© Georges Fessy_Dominique Perrault Architecte_adagp

Vista interior de la parte baja de la torre

© Georges Fessy_Dominique Perrault Architecte_adagp

Sillas de la sala de lectura, 1996

© Georges Fessy_Dominique Perrault Architecte_adagp

Lugar de lectura

© Georges Fessy_Dominique Perrault Architecte_adagp

Exposición

© Dominique Perrault Architecte_Adagp

Exposición

© Dominique Perrault Architecte_Adagp

Exposición

© Dominique Perrault Architecte_Adagp

Exposición

© Dominique Perrault Architecte_Adagp

Exposición

© Dominique Perrault Architecte_Adagp

Exposición

© Dominique Perrault Architecte_Adagp

Con motivo del 20º aniversario de la apertura al público de la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), Dominique Perrault desarrolla una exposición sobre su diseño, uno de los edificios públicos más importantes de la arquitectura contemporánea francesa. En 1989, con tan sólo 36 años de edad, el arquitecto francés se proclamó ganador del concurso internacional para la construcción de ‘una de las mayores bibliotecas del mundo…’ en palabras del entonces presidente de la República, François Mitterrand. El proyecto fue una obra clave de la trayectoria de Perrault y el primer ejemplo de arquitectura ‘subterránea’ (‘Grounscape’ architecture), objeto de investigación central en las teorías urbanas del arquitecto.



Hasta el 22 de julio, la BNF François Mitterrand muestra ‘Dominique Perrault. La Biblioteca Nacional de Francia. Retrato de un proyecto 1988-1998’, que presenta la historia de la concepción y la construcción del edificio. El recorrido está dividido en cuatro secciones incorporadas en una original escenografía de planta abierta, a gran escala, en la que cuelgan mallas y pantallas con efectos especiales de luz, respondiendo los elementos arquitectónicos y al mobiliario expuestos. A través de películas originales, dibujos, plantas y maquetas procedentes del archivo del arquitecto y de varias colecciones públicas, el montaje invita al visitante a descubrir los secretos del proyecto en todos sus aspectos, desde la arquitectura y el urbanismo, hasta la concepción del jardín o el diseño del mobiliario. Dominique Perrault to Redevelop La Cité Dominique Perrault at Seoul Biennale of Architecture and Urbanism

