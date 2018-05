03/05/2018 Enota, capilla en Skorba (Eslovenia) Miran Kambič

Skorba es un pequeño pueblo que debido a su proximidad a Ptuj, la ciudad más antigua de Eslovenia, con el paso de los años se ha transformado en un suburbio sin un centro legible y sin una estructura clara, resultado de un crecimiento orgánico y un desarrollo heterogéneo a lo largo de las carreteras de acceso. La primera decisión del joven estudio esloveno Enota, dirigido por Dean Lah y Milan Tomac, fue convertir la construcción de la capilla en una oportunidad para crear un espacio central con carácter social dedicado a los ciudadanos. Todo el proyecto fue impulsado por iniciativa de los habitantes, los cuales recaudaron fondos para la compra de la parcela y formaron parte de la construcción a través del trabajo voluntario. Este marco de actuación condicionó de forma directa el desarrollo de la intervención, en el que se evitaron soluciones de alta tecnología, en beneficio de establecer una relación adecuada con el entorno y buscar un diseño volumétrico de materialidad simple. El edificio se asienta en el centro de la parcela con una superficie triangular monomaterial de hormigón de color blanco —claramente separada del césped— y utiliza la propia geometría para crear una plaza íntima que sirve como espacio de socialización. KSEVT Center: the Noordung Space Wheel lands in Vitanje

