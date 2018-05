(empty) Wednesday, May 09, 2018 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 09/05/2018 Finaliza Concéntrico 04 RINGdeLUXE, Plastique Fantastique

© Josema Cumillas

RINGdeLUXE, Plastique Fantastique

© Península

Otravisión, Davide Marchetti con Noumena

© Península

Otravisión, Davide Marchetti con Noumena

© Josema Cumillas

La Plaza, Sebastián Andrés Podesta y Lucas Seré Peltzer

© Josema Cumillas

La Plaza,Sebastián Andrés Podesta y Lucas Seré Peltzer

© Josema Cumillas

Chabola, Jorge Penadés

© Josema Cumillas

Chabola, Jorge Penadés

© Josema Cumillas

Un lugar, un banco, un árbol, Blurarquitectura

© Península

Un lugar, un banco, un árbol, Blurarquitectura

© Josema Cumillas

Amanita Muscaria, Patricia Ramos, Miriam Alonso y Paula Mena

© Península

Amanita Muscaria, Patricia Ramos, Miriam Alonso y Paula Mena

© Josema Cumillas

Lantern, Mjölk

© Josema Cumillas

Lantern, Mjölk

© Josema Cumillas

Reflexión, Collectif Parenthèse

© Josema Cumillas

Reflexión, Collectif Parenthèse

© Península

Escuela Superior de Diseño de La Rioja

© Josema Cumillas

Escuela Superior de Diseño de La Rioja

© Josema Cumillas

A walk, Architectural Association Interprofessional Studio

© Josema Cumillas

Entrever, Fernando Cruzado, Julia Díaz, Francisco Javier Fernández y Ane Villaverde

© Península

Reloj, David Bestué

© Josema Cumillas

Reloj, David Bestué

© Península

Vacío encerrado, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián

© Josema Cumillas

Vacío encerrado, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián

© Península

Sauna finlandesa, Jairo Rodríguez

© Josema Cumillas

