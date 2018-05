14/05/2018 Foster + Partners, sede de DJI en Shenzhen (China) Actualmente en construcción, la sede de la compañía de robótica DJI se levanta en la ciudad china de Shenzhen con dos torres gemelas conectadas por un puente suspendido para exhibir su última tecnología en drones. Combinando vidrio y acero, los volúmenes en voladizo albergan espacios flexibles, sin columnas, destinados a laboratorios de investigación y desarrollo con espacios de cuádruple altura para volar los drones. Además de las oficinas, la sede incluye áreas públicas de exposición, un auditorio para presentar los nuevos productos y una amplia variedad de instalaciones para el personal, desde gimnasios hasta ‘robot fighting rings’. In Spaceship Earth Luis Fernández-Galiano Norman Foster.Common Futures Luis Fernández-Galiano

