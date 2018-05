(empty) Wednesday, May 16, 2018 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 16/05/2018 El azote pop. Tom Wolfe (1931-2018) Eduardo Prieto



Tom Wolfe, que acaba de fallecer a los 88 años, vestía de un modo atildado y anacrónico, casi ridículo. Los impecables trajes blancos, las corbatas de estrellas no menos blancas sobre fondo azul, los botines, fueron quizá el emblema con el que el nieto de un fusilero confederado quiso expresar su heterodoxia, o tal vez simplemente —como reconoció un día Gay Talese, otro de los dandis del llamado ‘Nuevo periodismo’— el modo de hacerse respetar por gentes de toda condición, desde el obrero hasta el magnate. Llegar a todas las clases, inspeccionarlo todo con el olfato de un sabueso y dar cuenta de ello con la despiadada agudeza del cirujano, fueron precisamente las señas de Wolfe y de la generación de periodistas —Capote, Didion y el ya citado Talese— que dio fe del esplendor capitalista y consumista de los Estados Unidos, al tiempo que de sus muchas miserias.



El periodismo de Wolfe fue un periodismo singular, de corte literario, incluso vanguardista, rasgos que hacen que sus crónicas escritas hace cincuenta años sobre temas dispares y menudos puedan leerse hoy mejor que las novelas que le dieron fama y dinero, como La hoguera de las vanidades o Elegidos para la gloria. Fueron crónicas a las que Wolfe dio la forma de libro, en los que su escritura acelerada e impresionista abordaba la realidad desde muchos y a veces contradictorios ángulos. En la América de las décadas de 1960 y 1980, esta mirada caleidoscópica tenía, por fuerza, que alcanzar también a la arquitectura, un tema que no dejó de frecuentar de un modo u otro a lo largo de la carrera. Su visión de la arquitectura y los arquitectos fue crítica, feroz incluso, muchas veces injusta, pero nunca banal. De hecho, quien quiera hacerse una idea vívida de las polémicas que se cocían en la disciplina por aquellos años, más que buscar en manuales académicos, debe frecuentar los libros de Wolfe cuyo tema, directa o indirectamente, es la arquitectura.



Frecuentar, por supuesto, libros tan criticados por la profesión como el fundamental ¿Quién teme a la Bauhaus feroz? (1981), que es la despiadada crónica del éxito de un grupo de arquitectos expulsados de la Europa totalitaria —Walter Gropius, Mies van der Rohe, entre ellos—que, contra todo pronóstico, consiguen que las élites políticas e intelectuales de los Estados Unidos les entreguen las llaves del reino para llevar a cabo su programa radical de ‘empezar de cero’. O libros como El coqueto aerodinámico rocanrol color caramelo de ron (1965),surgido de la fascinación por la cultura pop y playera de los años 1960 —la misma que sintió, a su modo, Reyner Banham—, pero que no tiene empacho en mofarse, a través de la caricatura, de las arquitecturas de Las Vegas —que Wolfe ‘descubrió’ al mismo tiempo que Venturi—, de la ‘casas del futuro’ a la manera de los Smithson, de los ambientes electroacústicos y de otros asuntos significativamente banales, como la tabla hawaiana, los dragsters o los cuches tuneados. Y también libros—ahora que los ambientes psicodélicos parecen haberse puesto de moda entre los estudiosos de la arquitectura—como Ponche de ácido lisérgico (1968), una especie de crónica del strip en el que se embarcaron el escritor Ken Kesey y un grupo de iluminados para atravesar Estados Unidos de costa a costa con un fin orgiástico-revolucionario: abrir las puertas de la percepción a través de la ayuda indisimulada del LSD.



Es una lástima que a Tom Wolfe no le haya quedado tiempo para presentar con su escritura precisa y despiadada los escenarios ridículos y amenazantes de los años que corren y de los que están por venir.