21/05/2018 BIG, casa A45 en Hudson Valley (Nueva York) Photos: Matthew Carbone.

Con oficinas en Copenhague, Nueva York y Londres, la firma Bjarke Ingels Group ha construido su primer prototipo de la casa A45, diseñada para la empresa de viviendas prefabricadas Klein. Con un plazo de entrega aproximado de seis meses, el volumen se levanta a partir de módulos ensamblados en el sitio, elevándose ligeramente sobre cuatro pilares de hormigón. Inspirada en la tipología tradicional de cubierta a dos aguas, la construcción con frentes triangulares alterna madera de pino con acabado oscuro y ventanas de suelo a techo. El exterior y el interior de la vivienda son personalizables. Con una altura máxima de 4 metros, una superficie de 17 metros cuadrados y un solo nivel, la cabaña contiene una sala de estar-dormitorio con una cocina incrustada en una de las paredes, un baño y una zona elevada. Los interiores de este modelo combinan madera y corcho e incluyen accesorios de diversas firmas: la chimenea de Morsøe, el mobiliario de cocina de Københavns Møbelsnedkeri, textiles de Kvadrat y grifos del baño de Vola.