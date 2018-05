24/05/2018 David Chipperfield Architects Works 2018 Installation view

© Richard Davies

Installation view

© Richard Davies

Valentino store concept

© Richard Davies

Kunsthaus Zürich, Zurich, Switzerland

© David Chipperfield Architects

Private house, Zurich, Switzerland

© David Chipperfield Architects

West Bund Art Museum, Shanghai, China

© Miguel Bispo for David Chipperfield Architects

Amorepacific headquarters, Seoul, South Korea

© Noshe

Zhejiang Museum of Natural History, China

© Simon Menges

James Simon Galerie, Berlin, Germany

© Ute Zscharnt for David Chipperfield Architects

Inagawa Cemetery chapel and visitor centre, Hyogo, Japan

© Keiko Sasaoka

Fundación RIA

© Adrián Capelo for Fundación RIA

Exhibition concept, coloured sketch (2018)

© David Chipperfield Architects

Hoxton Press, London, UK

© David Chipperfield Architects and Karakusevic Carson Architects

Hasta el 2 de septiembre, la Basílica Palladiana de Vicenza acoge una muestra dedicada a veinte proyectos recientes del estudio David Chipperfield Architects, fundado en 1985 y con oficinas en Londres, Berlín, Milán y Shanghái. El material expuesto varía desde bocetos y maquetas relacionadas con el comienzo del proceso de diseño, hasta los detalles constructivos finales, incluyendo fotografías y vídeos. Los equipos de diseño de cada uno de los proyectos han sido los encargados de su presentación en esta exposición. De esta manera, queda muy clara la diferencia entre los distintos ritmos de trabajo y la importancia que se le concede a cada fase del proyecto según su naturaleza: concursos, encargos, edificios públicos o promoción privada. Además, el concepto expositivo busca destacar el proceso de diseño, mostrándolo no como un acto de un genio individual, sino como un método colaborativo e iterativo que es impredecible. David Chipperfield wins competition for Hamburg’s tallest tower The ‘Brexit memo’ of David Chipperfield

