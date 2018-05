22/05/2018 MVRDV transformará una pirámide de Albania en un centro tecnológico © MVRDV

La firma holandesa MVRDV ha dado a conocer su diseño inicial para un nuevo centro de educación tecnológica en el centro de Tirana, la capital de Albania. El proyecto se ubica dentro de un monumento piramidal, antiguo museo dedicado al líder comunista albanés Enver Hoxha, que fue construido en la década de 1980. Posteriormente, a lo largo de los años, la construcción fue utilizada como base temporal de la OTAN, club nocturno y espacio para eventos. Tras más de una década en desuso, la pirámide con 11.800 metros cuadrados mantiene su fuerte presencia en el entorno urbano, siendo un lugar habitual de reunión y punto central de protestas y manifestaciones. Por ello, el futuro centro de aprendizaje tendrá una cubierta transitable para disfrutar de las vistas desde su cima. El proyecto busca optimizar el acceso de luz natural en el atrio central que, debido a su gran altura, albergará en su interior árboles. Además, junto a las amplias superficies vidriadas que recorren la cubierta se agregarán varias puertas a nivel del suelo que permitan al centro ser más poroso y accesible. El proyecto se completará en junio de 2019. Through the Looking Glass Luis Fernández-Galiano BIG to build the National Theatre of Albania in Tirana

