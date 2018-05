24/05/2018 Herzog& de Meuron, Îlot A3 residential project in Lyon (France) Photo: Maxime Delvaux

Photo: George Dupin

Photo: Maxime Delvaux

Photo: Maxime Delvaux

Photo: Julien Lanoo

Photo: Julien Lanoo

Photo: Julien Lanoo

Photo: Jonathan Letoublon

Photo: Maxime Delvaux

Photo: George Dupin

Photo: Maxime Delvaux

Caracterizada por un denso tejido urbano unido por numerosos puentes a lo largo de sus riberas, Lyon es una ciudad entre dos grandes ríos, el Saona y el Ródano, que forman una península. En la punta este de la península se sitúa el plan director Lyon Confluence 2, obra de Herzog & de Meuron junto a Michel Desvigne, fruto de un concurso celebrado en 2009. El plan consiste en: Le Quartier du Marché, un barrio urbano mixto; La Transversale, un bulevar que conecta el este y el oeste con puentes sobre los dos ríos; y Le Champ, un parque que conduce al extremo sur. Dentro de este plan director se inserta, Îlot A3, el proyecto piloto para la visión urbana de Lyon Confluence 2, donde un equipo de seis estudios de arquitectura, dirigido por Herzog & de Meuron, construye nueve edificios. De esta manera, las firmas seleccionadas fueron: Tatiana Bilbao (Ciudad de México) para los edificios 3, 7 y 8; Christian Kerez (Zúrich) para el 6; Manuel Herz (Basilea) para el 4; AFAA (Lyon) para los edificios 1 y 2; Atelier Didier Dalmas (Lyon) para el 9; y el propio estudio suizo de Herzog & de Meuron para el número 5. El objetivo es buscar la unidad e interrelación entre las construcciones de diferentes escalas y usos —oficinas y viviendas— organizadas alrededor de un espacio ajardinado. Para ello, se emplean colores de tonos claros y el hormigón como material principal. El bloque residencial de Herzog & de Meuron está apartado de la calle para dar cabida a una pequeña plaza frente a la entrada. El edificio está definido por las logias que se proyectan en las esquinas para optimizar el acceso de luz natural y las vistas de la ciudad. Además, una escalera exterior conduce desde los apartamentos de los cinco pisos inferiores, con luz solar limitada, al Cour Jardinée. La planta baja alberga zonas comunes y locales comerciales. Las ventanas colocadas regularmente reflejan la simplicidad de las fachadas históricas de Lyon. Herzog & de Meuron.Third chapter Luis Fernández-Galiano Herzog & de Meuron (2013-2017). Fourth Movement Luis Fernández-Galiano

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.