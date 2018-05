31/05/2018 Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias

+ Zoom © Níchel Hernández © Uve Navarro

© Ana Acevedo

© Uve Navarro

© Uve Navarro

© Ana Acevedo

© Ana Acevedo

© Ana Acevedo

© Ana Acevedo

© Uve Navarro

© Uve Navarro

© Luz Sousa

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) celebra estos días su vigésima edición en Garachico, una pequeña villa costera del norte de Tenerife.



En esta ocasión, un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias han participado en el festival con el diseño y construcción de una serie de instalaciones de carácter efímero que colonizan con provocativo descaro lugares emblemáticos del paseo marítimo de Garachico, y lo transforman con el doble objetivo de dar visibilidad al festival y concienciar a la ciudadanía del impacto negativo que nuestras conductas cotidianas tienen para el medio ambiente.



Para ello, los estudiantes se han ajustado a un presupuesto mínimo y han planteado sus proyectos como un ejercicio de búsqueda de la belleza oculta de objetos y materiales en apariencia inservibles. Viejas redes de pesca y los envoltorios plásticos que protegen las piñas de plátanos de las fincas cercanas han servido para recrear una isla de plástico en el muelle y recordar a los espectadores que cada año ocho millones de toneladas de plástico acaban en nuestros océanos. Otra instalación distorsiona la perspectiva urbana a base de trozos de espejos rotos, y otra interactúa con los vientos alisios con improvisados molinos fabricados con ruedas de bicicleta oxidadas. Incluso el castillo de San Miguel, una estructura defensiva del siglo XVI orgullo de la población local, ha sido envuelto con tiras de plástico conformadas por más de dos mil bolsas de supermercado.



El festival se inauguró el viernes 25 de mayo y se mantendrá hasta el domingo 3 de junio. AZPML, Palazzo del Cinema di Locarno (Switzerland)

