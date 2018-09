04/09/2018 New Unica de Schneider



New UNICA Fundada en 1836, la multinacional francesa Schneider Electric , ofrece soluciones para la transformación digital de la gestión energética y automatización en hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. Recientemente se ha presentado New Unica , la nueva gama de mecanismos y soluciones domóticas, que incorpora funciones avanzadas de conectividad, cambiando así el concepto de interruptor tradicional y el modo de interactuar con el hogar.Entre los cuidados diseños de la colección, disponibles en diferentes colores y materiales, destaca Studio Metal , cuya textura con tratamiento antihuella evita la marca de los dedos en sus diferentes acabados. De fácil y rápida instalación, New Unica cuenta con mecanismos flexibles, un sistema de fijación universal que permite la máxima compatibilidad en cualquier soporte, y un cableado delimitado en los enchufes que aumenta la seguridad. Además, incorpora una tecnología conectable escalable, de punto a punto, que hace posible el control total y a medida de la instalación. La aplicación Wiser de Schneider Electric transforma tu smartphone o tablet en un mando a distancia para controlar la iluminación y las persianas, convirtiendo la vivienda en una Smart Home sin necesidad de obras.New UNICA nace en el centro de Innovación, Diseño y Desarrollo de la planta industrial de Puente la Reina, Navarra. Hereda su nombre de la colección UNICA , con la que se exportaron desde España interruptores y soluciones a los cinco continentes.