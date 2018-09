28/09/2018 MUMA, centro comunitario y guardería en Cambridge (Reino Unido) Photos: Alan Williams

© All Drawings MUMA

Situado a 2 kilómetros del centro de Cambridge, el distrito de Eddington incluye alojamiento para estudiantes y el personal de la universidad, una escuela de primaria e instalaciones deportivas. La última incorporación ha sido el centro comunitario Storey’s Field y la guardería Eddington, obra del estudio londinense MUMA (McInnes Usher McKnight Architects), organizados alrededor de un patio ajardinado, que proporciona un área de juegos para los niños. Cerrando uno de los cuatro lados del patio se encuentra el centro comunitario que contiene salas de reuniones, oficinas, una cocina, un almacén y el volumen principal de triple altura. Este último combina madera y ladrillos de tonos claros, y permite que su acústica variable se pueda adaptar a múltiples eventos y actividades: conciertos de música de cámara, proyecciones de películas… Assemble, Yardhouse in London (United Kingdom)

