Persax lanza Alika

Alika Con 40 años de experiencia, la empresa española Persax , se dedica a la producción de persianas y cerramientos. Entre sus últimas novedades se encuentra Alika , un sistema de persiana enrollable de aluminio con lamas orientables que ofrece diversas posibilidades de luminosidad y ventilación para hogares, hoteles y estancias que requieran de luz natural, pero salvaguardando la privacidad interior.El funcionamiento de Alika para subir y bajar es como el de una persiana convencional. Cuando está completamente bajada, Alika permite la orientación gradual de las lamas —desde 0º hasta 90º— para ajustar la entrada de luz y aire. Cuando llueve, el diseño de las lamas favorece el deslizamiento del agua hacia el exterior, aún en la posición de máxima apertura.Alika es el único sistema compatible con los cajones estándares del mercado por lo que no necesita una costosa instalación. Funciona con motor eléctrico, ya sea con pulsador o mando a distancia. Si además se integra con sistemas domóticos, Alika consigue aumentar el ahorro energético gracias al control de la luz solar y por tanto de la temperatura. Su mantenimiento es muy sencillo, ya que permite una limpieza fácil y rápida, además de segura por sus formas redondeadas y la protección de aristas y cortes.Los perfiles de aluminio reforzado y sus componentes de acero inoxidable incrementan la robustez de la persiana, que ofrece un nivel de resistencia al viento de Clase 6 y de resistencia mecánica de Clase 3. Otra de las características a destacar son sus acabados: la tecnología utilizada integra en una sola línea el anodizado y el proceso de pintado, sin utilizar cromo y ni ninguna sustancia tóxica, lo que hace de Alika un sistema 100 % reciclable.