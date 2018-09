24/09/2018 Roberto Lebrero y Borja Gómez, Casa FRU en Frumales (Segovia) Photos: Imagen Subliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Una parcela en el municipio segoviano de Frumares, en la comarca de Tierra de Pinares, acumulaba años de ampliaciones y pequeñas construcciones de piedra en ruinas. Roberto Lebrero y Borja Gómez llevaron a cabo una limpieza y reforma integral del lugar para levantar la casa FRU, una vivienda unifamiliar con una planta y una superficie construida de 214 metros cuadrados, donde el espacio doméstico está definido por una cubierta inclinada acotada por un sobrado segoviano. La estructura principal está resuelta con una retícula de hormigón sobre la que se apoyan las costillas de madera de la cubierta. La fachada multicapa recupera la piedra caliza existente, y junto con un aislamiento generoso que elimina los puentes térmicos conforma un cerramiento de gran inercia. La altura del techo y la disposición de los huecos facilita la ventilación cruzada y el efecto chimenea según la estación. La secuencia espacial que proporciona el patio, el porche y el jardín permite tejer el interior con el exterior, generando espacios intermedios y vistas cruzadas.

