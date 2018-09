18/09/2018 Lluvia de premios para BAAS Arquitectura

+ Zoom Photos: Adriá Goula Coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, el estudio barcelonés de Jordi Badia (BAAS Arquitectura) ha recibido varias distinciones por su Facultad de Radio y Televisión de la Universidad de Silesia, en la ciudad polaca de Katowice. Además de haber sido premiada en la sección Panorama de Obras de la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, recientemente celebrada en Santander, esta rehabilitación de una construcción fabril fue galardonada en tres ocasiones más en Polonia. La facultad fue reconocida como el mejor edificio del año en Polonia por la Asociación de Arquitectos Polacos (SARP) y por la revista Polityk, y además recibió el premio del jurado de la plataforma de construcción Bryla. BAAS, Faculty of Radio and Television in Katowice (Poland)

