25/09/2018 Guillem Carrera, centro de día y hogar de ancianos en Blancafort (Tarragona)

+ Zoom Photos: Adriá Goula En el municipio catalán de Blancafort, en la comarca de la Cuenca de Barberá, se encuentra este edificio firmado por Guillem Carrera (Tarragona,1979). Consolidando el tejido urbano más cercano, la construcción destinada a dos equipamientos salva una diferencia de cota. Con esta operación se gana una nueva entrada al recinto desde la calle inferior y se establece como zócalo el muro de contención preexistente, combinando el hormigón visto, la piedra, el acero cortén y la madera. La distribución interior del edificio responde a los dos usos principales de forma diferenciada. Por un lado, el espacio reservado al hogar de ancianos se relaciona con el paisaje natural de la zona y con actividades dinámicas acordes con su situación de independencia. Por el otro, el centro de día se cierra en torno a un patio con vegetación donde los materiales y el tratamiento de la luz natural generan un ambiente tranquilo para los usuarios que precisan de una asistencia diaria. Los materiales elegidos para construir el proyecto favorecen la inercia térmica y no precisan de un mantenimiento continuado. En cuanto a los acabados interiores, estos pretenden aportar a los usuarios la calidez necesaria para que disfruten de un edificio concebido para hace más confortable la última etapa de su vida. Ferran Vizoso, old church of Corbera d’Ebre (Tarragona)

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.