03/10/2018 Estudio Herreros, Espacio Solo en Madrid

+ Zoom Photos: Javier Callejas Con oficinas en Madrid, Nueva York y Ciudad de México, el estudio de Juan Herreros es el autor de la transformación de una planta completa del histórico edificio de Secundino Zuazo, situado en el número 5 de la plaza de la Independencia de Madrid, en la galería de arte contemporáneo Espacio Solo. Basada en la utilización de materiales industriales y una iluminación cuidada, la intervención plantea un recorrido que jalona salas de diferentes tamaños, una biblioteca, el archivo de la colección y un pequeño auditorio. Opening of Ágora-Bogotá event center by Herreros & Bermúdez

