10/10/2018 Carme Pinós, MPavilion 2018 en Melbourne

+ Zoom Photos: John Gollings Carme Pinós (Barcelona, 1954) ha inaugurado su pabellón para los Queen Victoria Gardens de Melbourne, que albergará diferentes actividades culturales hasta el 3 de febrero de 2019. Cada año desde 2014, la Fundación Naomi Milgrom encarga el diseño de un MPavilion, que después se traslada a una nueva ubicación permanente dentro de la ciudad australiana, como los realizados en las anteriores ediciones por Sean Godsell (Australia), Amanda Levet de AL_A (Reino Unido), Bijoy Jain del Studio Mumbai (India) y Rem Koolhass y David Gianotten de OMA (Países Bajos). La intervención de Pinós está compuesta por dos piezas soportadas por una estructura central de acero. Su cubierta plegada está formada por dos amplias superficies entrecruzadas de lamas de madera, generando un espacio abierto. Además, se aprovechan las alteraciones topográficas que forman tres montículos para situar las gradas. OMA’s MPavilion 2017 opens in Melbourne

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.