11/10/2018 Nieto Sobejano: Centro Arvo Pärt en Laulasmaa (Estonia) Arvo Pärt Centre

© 2018 Roland Halbe

La inauguración del nuevo edificio dedicado al compositor estonio Arvo Pärt (Paide, 1935) se celebra con un concierto el 13 de octubre. Obra de la firma de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, con oficinas en Madrid y Berlín, el conjunto se levanta en la ciudad de Laulasmaa, situada a 35 kilómetros de Tallin. Fruto del concurso convocado en 2014, el proyecto parte de la premisa de conservar los pinos del bosque en el que se inserta, planteando un diálogo entre la arquitectura, la música y el entorno natural en el que se funde. El perímetro exterior está compuesto por delgadas columnas circulares a semejanza de los troncos de los árboles próximos. La secuencia de espacios públicos y privados interconectados da cobijo al archivo, la biblioteca, los talleres, las oficinas, las galerías expositivas y al auditorio. Una esbelta torre helicoidal de base pentagonal se eleva por encima del bosque para permitir disfrutar de las vistas hacia el mar Báltico. El proyecto busca mediante la estructura unitaria de la gran cubierta de zinc y la disposición variable de los patios pentagonales una interpretación del vacío y el silencio, elementos esenciales de la arquitectura y la música. Nieto Sobejano: Arvo Pärt Center in Laulasmaa (Estonia)

