21/11/2018 Miró Rivera, Vista Residence in Austin (Texas)

+ Zoom Photos: Paul Finkel; Ibai Rigby; Bud Franck, AIA Encajada en una colina al oeste de Austin, la vivienda se organiza en torno a una escalera escultural de tres alturas que actúa como el punto álgido de la casa y sobre la que vuelcan las habitaciones y corredores de cada piso. El estudio del español Juan Miró y del puertorriqueño Miguel Rivera diseñó esta escalera para que fuera ensamblada en fábrica y trasladada a la obra una vez se hubo terminado la estructura. Los giros y quiebros del núcleo permiten diferentes puntos de vista del espacio residencial. Predomina el uso del hormigón y el metal en los revestimientos exteriores, mientras que en el interior está presente la calidez de la madera. Los límites entre interior y exterior se diluyen a través de grandes ventanales y superficies plegables. Miró Rivera Architects, Hill Country House in Wimberley (Texas)

